Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 45

В больнице экстренно развернуто 40 коек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось 45. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших. "В настоящий момент в реанимации находятся 6 человек, в отделениях - 17, в травмпункте - 22", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице экстренно развернуто 40 коек.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале сообщил о 35 пострадавших.

"В 10:40 произошел взрыв на предприятии "Пироросс" на территории Загорского оптико-механического завода. О причинах взрыва выясняем. Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы", - написал он.

Акулов добавил, что представители всех управляющих компаний обходят дома и собирают информацию о повреждениях. "Зафиксированы повреждения объектов социальной сферы", - уточнил он.