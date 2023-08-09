Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ

ТАСС, 9 августа. В Забайкалье заключили под стражу второго мужчину, причастного к избиению участника СВО, который получил ранение на Украине, сообщается в среду в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"Сегодня [9 августа] по ходатайству следствия 19-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, вчера следователи СК уже предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, он также заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Второму соучастнику предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", п. "б" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них за нарушение правил дорожного движения, второй - за совершение преступлений против половой свободы, кражи, угона автомашины и грабежа. Они являются безработными.

По поручению руководителя регионального следственного управления СК уголовное дело передали для производства предварительного следствия в четвертый отдел по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что между местными жителями и участником СВО произошел конфликт. Мужчину избили и повредили его автомобиль возле кафе в селе Нерчинский Завод. Пострадавший обращался за медицинской помощью.