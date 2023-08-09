Троице-Сергиева лавра не пострадала из-за взрыва в Сергиевом Посаде

Повреждений у храма нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Троице-Сергиева лавра из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области не пострадала, повреждений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе монастыря.

"В монастыре ничего не пострадало, повреждений нет. Все спокойно, никаких изменений", - сказали в лавре.

В Сергиевом Посаде Московской области на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной утром в среду прогремел взрыв, в результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. На предприятии была объявлена тотальная эвакуация. Администрация города открыла горячую телефонную линию. Количество пострадавших при взрыве выросло до 35 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.