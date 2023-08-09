Бомба взорвалась в Греции у дома, где живут выходцы из бывшего СССР

По данным портала newsbomb.gr, пострадавших нет

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Мощное взрывное устройство сработало в среду в греческом городе Аспропиргос, ущерб нанесен 5 домам и 10 припаркованным автомобилям. Об этом сообщает греческий информационный портал newsbomb.gr.

По его данным, бомбу подложили к дому, где проживают греки - выходцы из бывшего СССР. Пострадавших нет, однако мощный взрыв нанес значительный материальный ущерб как внешней стороне дома, так и еще 4 зданиям, а также 10 припаркованным автомобилям.

На место взрыва прибыла бригада работников полицейского подразделения по обезвреживанию взрывных устройств. По словам портала, они не обнаружили там остатков взрывного устройства, что позволяет сделать вывод, что оно содержало большое количество динамита, приводилось в действие медленно горящим фитилем и обычным детонатором.

Пока никто не взял ответственность за это преступление. Расследование ведется Службой безопасности западной части столичной области Аттика.