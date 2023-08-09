9 августа, 09:51
Взрыв в Сергиевом Посаде

Открытого горения на месте ЧП в Сергиевом Посаде не наблюдается

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы
© Официальные Telegram-каналы администрации Сергиево-Посадского городского округа и Прокуратуры Московской области/ ТАСС

Разрушен один цех, второй частично поврежден, во многих цехах повреждено остекление и фасады

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Открытого горения на месте ЧП в Сергиевом Посаде не наблюдается, спасатели ведут разбор завалов, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

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"На территорию завода продолжают пребывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе плюс пребывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент. Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушен один цех, второй частично поврежден, во многих цехах повреждено остекление и фасады. Повреждения остекления также наблюдаются в городе. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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