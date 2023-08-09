МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Открытого горения на месте ЧП в Сергиевом Посаде не наблюдается, спасатели ведут разбор завалов, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.
"На территорию завода продолжают пребывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе плюс пребывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент. Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разрушен один цех, второй частично поврежден, во многих цехах повреждено остекление и фасады. Повреждения остекления также наблюдаются в городе.