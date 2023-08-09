Экс-директора Фонда защиты прав дольщиков Кубани приговорили к семи годам колонии

Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы для Евгении Шумейко отсрочили до достижения ее ребенком возраста 14 лет

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд признал виновной бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков Краснодарского края Евгению Шумейко в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Первомайским районным судом Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Евгении Шумейко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал Шумейко виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с лишением права занимать должности в некоммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок пять лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что у осужденной имеется маленький ребенок, реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет. Приговор в законную силу не вступил. На судебном заседании она признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, но отказалась от дачи показаний.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением СК России по Краснодарскому краю. Как сообщили в краевом следственном управлении СК России, следователями было установлено, что будучи директором фонда фигурантка уголовного дела решила получить от обратившегося к ней учредителя строительной организации денежные средства за оказание ему содействия в привлечении его организации для осуществления работ по завершению строительства одного из проблемных объектов в Краснодаре. В 2020 году бизнесмену предложили передать женщине 82 млн рублей за заключение с его организацией договора на достройку конкретного долгостроя. Также Шумейко потребовала перевести на расчетный счет фонда 8,2 млн рублей, составляющих 1% от предварительной сметной стоимости работ по завершению строительства объекта. В итоге экс-директору фонда через посредника передали денежные средства и перечислили на счет фонда 1,5 млн рублей, которые для конспирации были оформлены как пожертвования. В 2021 году фонд заключил с коммерческой организацией договор на завершение долгостроя.