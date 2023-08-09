Дело о нарушении требований безопасности возбуждено после ЧП в Сергиевом Посаде

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.