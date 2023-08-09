Головные отряды МЧС РФ "Центроспас" и "Лидер" направили на место ЧП в Сергиевом Посаде

На месте происшествия работают более 150 человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС России направило свои головные спасательные отряды "Центроспас" и "Лидер" на место взрыва в Сергиевом Посаде, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"На месте происшествия в Сергиевом Посаде работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда "Центроспас" и "Лидер" МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В среду утром на предприятии "Пиро-росс" на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. На заводе объявлена полная эвакуация. Как сообщали в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор. Согласно последним данным, пострадали 38 человек, 5 из них находятся в критическом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.