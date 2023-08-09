9 августа, 09:58,
обновлено 9 августа, 10:23
Взрыв в Сергиевом Посаде

Головные отряды МЧС РФ "Центроспас" и "Лидер" направили на место ЧП в Сергиевом Посаде

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы
© Официальные Telegram-каналы администрации Сергиево-Посадского городского округа и Прокуратуры Московской области/ ТАСС

На месте происшествия работают более 150 человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС России направило свои головные спасательные отряды "Центроспас" и "Лидер" на место взрыва в Сергиевом Посаде, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"На месте происшествия в Сергиевом Посаде работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда "Центроспас" и "Лидер" МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В среду утром на предприятии "Пиро-росс" на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. На заводе объявлена полная эвакуация. Как сообщали в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор. Согласно последним данным, пострадали 38 человек, 5 из них находятся в критическом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация