Пятеро пострадавших после ЧП в Сергиевом Посаде находятся в критическом состоянии

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы

Всего сообщается о 38 пострадавших

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пять человек находятся в реанимации в результате взрыва на предприятии "Пироросс" на территории Загорского оптико-механического завода. Их состояние оценивается как критическое, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"В настоящий момент сообщается о 38 пострадавших, пять человек находятся в критическом состоянии в реанимации", - говорится в публикации.

Ранее газета "Вперед" сообщила, что пятеро пострадавших находятся в реанимации с 100% ожогами тела, 15 человек госпитализированы в травматологическое отделение с осколочными травмами, еще 17 оказывают помощь в приемном покое.