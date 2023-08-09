9 августа, 10:00,
обновлено 9 августа, 10:17
Взрыв в Сергиевом Посаде

Пятеро пострадавших после ЧП в Сергиевом Посаде находятся в критическом состоянии

Обстановка около Загорского оптико-механического завода. На месте работают оперативные службы
© Официальные Telegram-каналы администрации Сергиево-Посадского городского округа и Прокуратуры Московской области/ ТАСС

Всего сообщается о 38 пострадавших

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пять человек находятся в реанимации в результате взрыва на предприятии "Пироросс" на территории Загорского оптико-механического завода. Их состояние оценивается как критическое, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

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"В настоящий момент сообщается о 38 пострадавших, пять человек находятся в критическом состоянии в реанимации", - говорится в публикации.

Ранее газета "Вперед" сообщила, что пятеро пострадавших находятся в реанимации с 100% ожогами тела, 15 человек госпитализированы в травматологическое отделение с осколочными травмами, еще 17 оказывают помощь в приемном покое. 

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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