Прокуратура обжалует приговор по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

Погибли 44 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура будет обжаловать приговор по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов дела к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 5,5 до 6,5 года, еще одна фигурантка получила условный срок. "После получения приговора и его изучения государственным обвинителем будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания", - говорится в сообщении.

Государственные обвинители во время судебных прений просили суд назначить семи фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ "Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ "Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере".

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы. В результате употребления этой продукции с сентября по октябрь 2021 года умерли 44 человека.