9 августа, 10:10,
обновлено 9 августа, 10:26

Мэр Махачкалы назвал предварительную причину взрыва в многоэтажном доме

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

По данным Юсупа Умавова, ЧП произошло из-за утечки газа

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Взрыв в многоэтажном доме в Советском районе Махачкалы, предварительно, произошел из-за утечки газа, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

"Вместе с коллегами нахожусь на месте происшествия на улице Айвазовского, 2. Здесь, по предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего произошел взрыв", - написал Умавов.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Была организована проверка региональной прокуратурой и СК России по республике.

По данным спасателей, из многоквартирного дома эвакуировали 150 человек. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов, им окажут помощь, в том числе психологическую. "Поручил главе Махачкалы обеспечить людям все необходимое, вплоть до временного размещения. Решение о дальнейших действиях будет принято после тщательной проверки устойчивости конструкций дома", - написал Меликов. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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