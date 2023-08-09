Спасатели прибыли для осмотра Останкинской телебашни из-за письма с угрозами

В Российской телевизионной и радиовещательной сети отметили, что появившиеся в СМИ сообщения о возгорании на телебашне являются дезинформацией

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сообщения СМИ о возгорании на Останкинской телебашне в Москве не соответствуют действительности. Пожарные расчеты прибыли на место из-за письма с угрозами, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Появившиеся в СМИ сообщения о возгорании на Останкинской телебашне являются дезинформацией и связаны с приездом пожарных расчетов по письму с угрозами в адрес филиала", - сказал собеседник агентства, сославшись на информацию от службы безопасности телебашни.