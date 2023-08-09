Туристы попали под камнепад на Алтае

Одну пострадавшую эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Туристическая группа попала под камнепад на горе Белуха в районе перевала Делоне в Республике Алтай. Туристка, пострадавшая при сходе камней, госпитализирована санавиацией, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"На горе Белуха в районе перевала Делоне зарегистрированная туристическая группа в составе семи человек при подъеме попала под камнепад. В результате пострадала жительница г. Набережные Челны 1985 года рождения", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина получила травмы конечностей. "Борт с пострадавшей приземлился в селе Тюнгур. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы, угрозы жизни нет", - отмечают в ведомстве.