В МЧС Казахстана сообщили об обнаружении в горах Алма-Аты тела российского туриста

Согласно заявлению ведомства, он ушел в горы утром 5 августа и пропал

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили в горах Алма-Аты тело туриста, по предварительным данным, это гражданин России, которого разыскивали с 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Сегодня в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно, это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, убыл в горы утром 5 августа и пропал", - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливают. "Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные, работы проводились круглосуточно", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что 5 августа 39-летний турист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак - Перевал Талгарский - Ледник Богдановича - пик Абая. Он предупредил знакомых, что вернется в город в 21:00 этого же дня, но в назначенное время на связь не вышел. На поиски мужчины были направлены сотрудники департамента по ЧС, спасатели, кинологические расчеты и волонтеры. Как отметили в пресс-службе, этот горный маршрут подходит только для подготовленных туристов, требует альпинистских навыков и умения работать со специальным снаряжением.