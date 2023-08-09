9 августа, 10:29

В Россоши остановили водоснабжение из-за аварии на электросетях

Для населения организовали подвоз воды

ТАСС, 9 августа. Авария на сетях электроснабжения водозабора произошла в среду в Россоши Воронежской области, из-за этого в городе остановили водоснабжение, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Произошла авария на сетях электроснабжения водозабора, водоснабжение города остановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, материалов и техники для устранения аварии у предприятия "Городские электрические сети" достаточно. Для жителей города организовали подвоз воды. 

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РоссияВоронежская область
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