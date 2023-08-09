Часть помещений завода в Сергиевом Посаде повредило взрывной волной

Данных о погибших среди сотрудников предприятия нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Часть помещений Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) задета взрывной волной, данных о погибших среди сотрудников предприятия нет. Об этом сообщили ТАСС на заводе.

"Инцидент произошел на складе, принадлежащем частной компании. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия", - заявили в ЗОМЗ.

Там уточнили, что на месте сейчас работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорая помощь. "Проводятся мероприятия для устранения последствий и выяснения причин взрыва. Данных о погибших среди сотрудников ЗОМЗ нет, есть пострадавшие. Работники завода эвакуированы с места ЧП", - подчеркнули в ЗОМЗ.