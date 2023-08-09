9 августа, 10:30,
обновлено 9 августа, 10:38
Взрыв в Сергиевом Посаде

Часть помещений завода в Сергиевом Посаде повредило взрывной волной

© ТАСС/ Ruptly

Данных о погибших среди сотрудников предприятия нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Часть помещений Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) задета взрывной волной, данных о погибших среди сотрудников предприятия нет. Об этом сообщили ТАСС на заводе.

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"Инцидент произошел на складе, принадлежащем частной компании. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия", - заявили в ЗОМЗ.

Там уточнили, что на месте сейчас работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорая помощь. "Проводятся мероприятия для устранения последствий и выяснения причин взрыва. Данных о погибших среди сотрудников ЗОМЗ нет, есть пострадавшие. Работники завода эвакуированы с места ЧП", - подчеркнули в ЗОМЗ.

  

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Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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