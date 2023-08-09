Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут быть пять человек

На месте взрыва работают 16 бригад скорой и три бригады медицины катастроф

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пять человек могут находиться под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации - у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных - осколочные повреждения средней тяжести. Под завалами могут находиться 5 человек", - написал губернатор.

Он уточнил, что на месте взрыва работают 16 бригад скорой и три бригады медицины катастроф. "Подключили и санавиацию. В больнице также усилили бригады экстренной помощи. Мы создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных", - добавил Воробьев.