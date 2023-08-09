9 августа, 10:33,
обновлено 9 августа, 11:01
Взрыв в Сергиевом Посаде

Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Стрингер/ ТАСС
Здание Загорского оптико-механического завода
© Стрингер/ ТАСС

Они в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде троих человек, они в тяжелом состоянии, их эвакуируют в местную больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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"В результате чрезвычайного происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека. 19 человек госпитализированы, 3 - в тяжелом состоянии, еще 21 помощь оказана амбулаторно, из-под завалов извлечены 3 человека в тяжелом состоянии, эвакуируются в Сергиево-Посадскую ЦРБ", - говорится в сообщении. 

На месте ЧП задействовали 11 бригад скорой помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф. Один из вертолетов Территориального центра медицины катастроф выполняет оперативную эвакуацию пострадавших в больницы региона, добавили в министерстве. Работу медиков на месте координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, при необходимости специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будет организовано проведение телемедицинской консультации по системе "врач-врач", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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