Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Они в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде троих человек, они в тяжелом состоянии, их эвакуируют в местную больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В результате чрезвычайного происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека. 19 человек госпитализированы, 3 - в тяжелом состоянии, еще 21 помощь оказана амбулаторно, из-под завалов извлечены 3 человека в тяжелом состоянии, эвакуируются в Сергиево-Посадскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

На месте ЧП задействовали 11 бригад скорой помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф. Один из вертолетов Территориального центра медицины катастроф выполняет оперативную эвакуацию пострадавших в больницы региона, добавили в министерстве. Работу медиков на месте координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, при необходимости специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будет организовано проведение телемедицинской консультации по системе "врач-врач", - добавили в пресс-службе.