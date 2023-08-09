В Рязани около 20 многоквартирных домов и соцобъекты лишились горячей воды из-за аварии

Без водоснабжения, в частности, осталась школа-интернат на улице Макаренко

ТАСС, 9 августа. Прокуратура проводит проверку в связи с отключением горячей воды в 20 многоквартирных домах Рязани из-за прорыва трубопровода на улице Новой. В зону отключения также попали два детсада и две школы, сообщили в среду в Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей.

По данным организации, горячее водоснабжение отключили в 20 многоквартирных домах, расположенных на девяти улицах города.

"Под отключение также попали детские сады №26 и №36, школа №73 и школа-интернат на улице Макаренко, дом №2/13", - отметили в компании.

Осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва. "В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.