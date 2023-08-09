Пожар на месте взрыва в Сергиевом Посаде локализовали

Ведутся работы по ликвидации завалов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пожар на месте взрыва в Сергиевом Посаде локализован, ведутся работы по ликвидации завалов.

Из-за инцидента в городе вышла из строя котельная и прекращена подача горячей воды потребителям, сообщается в официальном Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

"На месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов. <...> "Газпром теплоэнерго" сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 мск <...> прекращена подача ГВС потребителям", - говорится в публикации.