Число жертв схода оползня в Грузии достигло 21

Продолжаются поиски еще 12 человек

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели в Грузии обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 21, сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

"Утренняя статистика изменилась. Сегодня удалось найти два тела. Одно тело найдено непосредственно в эпицентре стихии, на так называемой территории, прилегающей к коттеджам, это тело подростка. Второе тело обнаружено в русле реки, примерно в 2 км от эпицентра стихии" - сказал Мгебришвили.

Он отметил, что вторая найденная в среду жертва стихии, вероятно женского пола, однако пока нет точного подтверждения этого. Специалисты работают над идентификацией личностей двух погибших, а также четырех, которые были обнаружены ранее. Как уточнил Мгебришвили, общее число жертв составило 21, продолжаются поиски еще 12. По его словам, активные поисковые работы ведутся на девяти участках местности.

Ранее в среду спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что обнаружено тело погибшего в Шови, таким образом общее число жертв достигло 20.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Среди погибших есть гражданка России. 15 человек считались пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.