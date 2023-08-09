В Омске в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Проводится проверка

ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Омске. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ДТП пострадали семь человек, включая пять пассажиров автобуса.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля "ВАЗ-2115" и его пассажиру - девушке, а также пяти пассажирам автобуса. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

ДТП произошло около 13:10 (10:10 мск). По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "ВАЗ-2115", который при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с автобусом. Прокуратура взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП.