9 августа, 10:50

В Южной Корее сообщили о рекордном с 2018 года числе смертей, связанных с жарой

В республике с конца мая по 8 августа от заболеваний, связанных с жаркой погодой, погибли 27 человек

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек умерли в Республике Корея из-за летней жары, это рекордный показатель с 2018 года. Соответствующую информацию распространило Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

По данным властей, с конца мая по 8 августа от заболеваний, связанных с жаркой погодой, погибли 27 человек. В 2018 году по тем же причинам умерли 48 человек.

С 20 мая по 8 августа из-за жары в больницах оказались 2 085 человек, включая умерших, что также является наибольшим показателем с 2018 года. Около 31% пациентов составляют граждане в возрасте от 65 лет. 8 августа максимальная температура воздуха в Республике Корея достигла 38 градусов Цельсия. 

Теги:
Республика Корея
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