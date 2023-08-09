Врача, осужденную за убийство младенца, переведут в колонию в Калининграде

Елена Белая отбывала наказание в колонии в Удмуртии

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Бывшую и.о. главного врача калининградского роддома №4 Елену Белую, осужденную по делу об убийстве в нем младенца, переведут для отбывания наказания из колонии в Удмуртии в Калининград. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы врача Элины Сушкевич, также осужденной по этому делу.

"Белая доставлена в Москву из Ижевска, она сейчас в СИЗО-6 Москвы и поедет в Калининград, где будет отбывать наказание", - сказал Бабасов, не уточнив сроков, в которые осужденную переведут в регион.

Ранее сообщалось, что Елена Белая отбывала наказание в колонии в Удмуртии, Елена Сушкевич - в колонии №4 в Калининградкой области. Бабасов сообщал, что защита обеих подала в Верховный суд России кассационную жалобу на приговор Мособлсуда, который признал их виновными в гибели новорожденного. Дата рассмотрения кассации пока не определена, сообщил собеседник агентства.

В сентябре 2022 года ранее исполнявшую обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, в ноябре 2019 года, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году их судили в Калининграде по этому делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение отменили, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла вину врачей доказанной.