В минздраве Астраханской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме

По данным министерства, госпитализированные остаются в тяжелом состоянии

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Госпитализированные после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани пожилые женщина и мужчина остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"[Пациенты] стабильно тяжелые. Изменений нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы Александра Самсонова сообщалось, что после ЧП в медучреждение поступили двое пострадавших - 72-летний мужчина и 75-летняя женщина с поражением верхних дыхательных путей.

Как сообщил в среду в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов, в пункте временного размещения для жильцов пострадавшего дома, организованного властями в ближайшей школе, находятся 13 человек. Ночью здесь дежурили медики, сотрудники полиции и муниципальные служащие. Для решения вопроса о дальнейшей эксплуатации дома специалистами проводится инструментальное обследование здания с использованием ультразвукового комплекса "Струна".

"На сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям доложил вице-губернатору Павлу Петровичу Паутову о том, что на данный момент в доме отключены свет, водо- и газоснабжение. О подключении коммунальных услуг сможем говорить после проведения обследования дома. Первые результаты проверки мы рассчитываем получить уже сегодня вечером, а завтра будет готов предварительный отчет, по результатам которого примем решение о возможности дальнейшей эксплуатации здания", - написал Полумордвинов.