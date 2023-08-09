Воробьев заявил, что завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, производит пиротехнику

Губернатор Московской области отметил, что эпицентр взрыва был "расположен именно в месте сборки пиротехники"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, несмотря на название, производит преимущественно пиротехнику. Об этом заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев после взрыва, который, как сообщили на предприятии, произошел на прилегающей территории.

"Мы находимся на территории оптико-механического завода, но к оптике и механике этот завод уже давно ничего не имеет, здесь производят преимущественно пиротехнику", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что эпицентр взрыва был "расположен именно в месте сборки пиротехники".

"Идет разбор завалов, они существенные. <…> Версия о беспилотнике на данный момент оперативными службами не подтверждается", - подчеркнул Воробьев, добавив, что часть людей может находиться под завалами.

По словам губернатора, минимум 12 часов займут работы по разбору завалов. Версии о прилете беспилотника как причине взрыва не подтверждаются. "Такие вещи могут комментировать только оперативные службы после тщательной работы", - резюмировал он.

© Максим Чурусов/ ТАСС

Помощь пострадавшим

По словам Воробьева, 45 человек обратилась в районную больницу, 17 человек находятся в стационаре.

"Кто-то обращался в травмпункт, но ввиду легких ранений или состояния, врачи помогли, и, соответственно, ушли домой люди. Пять [человек] <…> находятся в реанимации, за две жизни врачи борются", - уточнил губернатор, добавив, что на место прибыл вертолет медицины катастроф, чтобы после постановки диагноза оказать помощь пострадавшему, обнаруженному спасателями.

"Две школы <…> - окна там выбиты, мы все сделаем. После этого заедем еще раз в близлежащий дом, где выбило стекла, чтобы люди не беспокоились. <...> Окна мы эти вставим. Ну, и после этого заедем в стационар, убедимся, что все 17 человек, которые находятся на койках, им ничего не угрожает, а медицинская помощь, которая оказывается, достаточна и профессиональна", - заключил Воробьев.