9 августа, 11:07
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о наличии погибших в результате обстрела запада города

По предварительным данным, погиб ребенок, заявила глава районной администрации Наталья Бегуненко

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка, есть погибшие. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

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"Был сильный обстрел района, весь день стреляют, есть погибшие. Сейчас выясняют полиция и скорая. По предварительным данным, погиб ребенок", - сказала глава районной администрации Наталья Бегуненко.

Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, в результате прямого попадания разрушен частный дом на улице Осоавиахима. По данным главы районной администрации, на месте обстрела идет разбор завалов, данные о погибших уточняются. 

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