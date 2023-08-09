В Донецке сообщили о наличии погибших в результате обстрела запада города

По предварительным данным, погиб ребенок, заявила глава районной администрации Наталья Бегуненко

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка, есть погибшие. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"Был сильный обстрел района, весь день стреляют, есть погибшие. Сейчас выясняют полиция и скорая. По предварительным данным, погиб ребенок", - сказала глава районной администрации Наталья Бегуненко.

Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, в результате прямого попадания разрушен частный дом на улице Осоавиахима. По данным главы районной администрации, на месте обстрела идет разбор завалов, данные о погибших уточняются.