Площадь природных пожаров на Ямале снизилась за сутки до 1,8 тыс. га

В регионе локализовали шесть возгораний

ТАСС, 9 августа. Специалисты ликвидируют 14 природных пожаров на площади 1,8 тыс. га в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 14 очагов природных пожаров на площади 1 833 га. Локализовано шесть очагов природных пожаров на площади 416 га", - говорится в сообщении.

Накануне ведомство сообщало о 20 природных пожарах на площади 2,1 тыс. га.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошли 243 природных пожара на общей площади более 8 тыс. га. Режим ЧС муниципального характера ввели в лесах Надымского и Пуровского районов. Во вторник власти ЯНАО ввели режим ЧС регионального характера в лесах из-за природных пожаров на всей территории региона.