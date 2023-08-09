9 августа, 11:23,
обновлено 9 августа, 11:39
Взрыв в Сергиевом Посаде

СК сообщил, что версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Максим Чурусов/ ТАСС
© Максим Чурусов/ ТАСС

Взрыв произошел на складе с пиротехникой

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация об атаке беспилотника на завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения", - сказала она.

Утром 9 августа на предприятии "Пиро-росс" на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. На заводе объявлена полная эвакуация. Как сообщали в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после ЧП 45 человек обратились в районную больницу, 17 человек находятся в стационаре.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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