СК сообщил, что версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

Взрыв произошел на складе с пиротехникой

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация об атаке беспилотника на завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения", - сказала она.

Утром 9 августа на предприятии "Пиро-росс" на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой произошел взрыв, в результате чего в нескольких жилых домах в разных районах города выбило стекла. На заводе объявлена полная эвакуация. Как сообщали в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, после ЧП 45 человек обратились в районную больницу, 17 человек находятся в стационаре.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.