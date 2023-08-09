После взрыва в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 52 человека

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также добавил, что в реанимацию привезли шестерых человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. После взрыва, который произошел на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде, 52 человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы сначала были в реанимации, там было пять человек и еще одного привезли. Четверо тяжелых, а за жизни еще двоих врачи борются. Еще восемь лежат в стационаре - там либо ожоги, либо переломы. Их жизнями ничего не угрожает. <...> Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью", - сказал он.

По его словам, специалисты пока проверяют пострадавших, выясняя, кому нужна специализированная помощь. Сейчас оперативные службы расследуют обстоятельства произошедшего. "Взрыв был мощнейшим. Завалы тоже весьма существенны, минимум 12-14 часов уйдет, чтобы их разобрать", - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что под завалами могут находиться люди, но о точном их количество пока нет никаких данных. Взрывом также были повреждены близлежащие объекты. "Ясно, что и управляющие компании, и мы окажем помощь по восстановлению", - заявил губернатор.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.