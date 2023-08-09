По факту перестрелки в Новороссийске возбудили еще одно уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать всех участников конфликта

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Следователи управления СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после инцидента со стрельбой в Новороссийске, а также инициируют вопрос о передаче в производство уголовного дела о хулиганстве, ранее возбужденного полицией. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Новороссийску СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме того, следователями перед надзорным ведомством инициирован порос об изъятии из органов МВД уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), возбужденного по данному факту, и передаче его в производство следователей краевого управления СК. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем СК России по краю А. К. Масловым поставлены на контроль", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с полицейскими продолжают устанавливать всех участников конфликта, а также ведется их розыск и устанавливаются мотивы.

По предварительной версии, в ночь на 9 августа в селе Васильевка города Новороссийска между двумя группами мужчин произошел конфликт, применено огнестрельное оружие, в результате 28-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы, его госпитализировали. Еще три человека также доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Ранее в краевом главке полиции сообщали, что задержаны шестеро участников инцидента, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.