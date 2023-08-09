Сербия направила в Словению военных и вертолеты для ликвидации последствий наводнения

Глава правительства Словении Роберт Голоб ранее сообщил, что ущерб от наводнения составляет несколько миллиардов евро

БЕЛГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Сербия направила в Словению военнослужащих, а также несколько вертолетов для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения. Об этом сообщило сербское министерство обороны.

"В Словению с военного аэродрома в Батайнице сегодня направлены вертолеты Н145 и Ми-17, а также 22 военнослужащих ВВС и 63-й десантной дивизии", - отмечается в заявлении. В четверг в соседнюю страну отправится сухопутный конвой с топливом и питьевой водой, который будут сопровождать 34 военных.

Глава правительства Словении Роберт Голоб 7 августа сообщил, что ущерб от наводнения составляет несколько миллиардов евро. Днем ранее власти Словении обратились к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного ливнями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

Агентство по охране окружающей среды Словении сообщило о том, что уровень воды в реках постепенно снижается. Наиболее пострадали от ударов стихии регионы Савиньска и Корошка, где многие дороги остаются закрытыми для движения из-за затопления или повреждения полотна. В результате наводнения погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов.