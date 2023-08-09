Управляющего Запорожской епархией вызвали на допрос в СБУ

Власти вменяют митрополиту в вину "распространение религиозной ненависти"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины вызвала на допрос управляющего Запорожской епархией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Луку. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как отмечает СПЖ на своем сайте, архиерея допросят в качестве свидетеля в связи с публикациями в Telegram-канале "Лекарь.zp", который он ведет.

Как в свою очередь сообщает телеканал "Первый казацкий", власти вменяют митрополиту в вину "распространение религиозной ненависти". Сам же митрополит Лука считает, что реальная причина происходящего в желании "заткнуть церкви рот".

Против митрополита Луки 11 декабря 2022 г. президентом Украины Владимиром Зеленским введены персональные санкции.

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ. По поручению Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на ее запрет. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны.