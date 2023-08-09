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Взрыв в Сергиевом Посаде

Взрывотехники обезвреживают разлетевшиеся снаряды для салютов после ЧП в Сергиевом Посаде

К ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Неразорвавшиеся снаряды для салютов разлетелись после взрыва на складе компании "Пиро-росс" в Сергиевом Посаде. Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, они будут обезврежены.

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По его словам, неподалеку от территории завода лежат несколько неразорвавшихся снарядов для профессиональных пиротехнических установок. Некоторые из них уже начали разминировать взрывотехники.

Взрыв произошел утром в среду на складе пиротехники около Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В результате ЧП пострадали 52 человека, шестеро находятся в реанимации. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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