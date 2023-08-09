9 августа, 12:05

В Нижегородской области возбудили дело после нападения ротвейлера на ребенка

У 11-летнего мальчика диагностировали множественные раны обоих предплечий и передней брюшной стенки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело после нападения собаки на 11-летнего мальчика в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

"В Богородском районе Нижегородской области по факту получения телесных повреждений малолетним мальчиком в результате нападения собаки возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По версии следствия, случай произошел в деревне Бурцево, на мальчика без причины напал ротвейлер. "Причинив телесные повреждения в виде множественных укушенных ран обоих предплечий и передней брюшной стенки", - добавили в СК. 

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