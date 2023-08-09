Суд в Ростове-на-Дону до 16 августа отложил рассмотрение дела участников "Азова"

Большинство подсудимых ранее не признали вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил до 16 августа рассмотрение дела 22 участников "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщили в пресс-службе суда.

"Следующее заседание по "азовцам" [состоится] 16 августа в 10:00 мск", - сказали в суде.

В ходе судебного заседания в среду в качестве свидетеля суд допросил гражданскую жену одного из подсудимых, которая подтвердила участие сожителя в нацбатальоне. "Он рассказывал, что был в воинской части в Мариуполе. С декабря 2017 года проживали вместе, про службу рассказывал, что контракт был рассчитан на два года. <…> Знаю, что был прикомандирован к "Азову", <…> проводил занятия [с "Азовом"]", - сказала свидетельница.

Ранее в ходе заседаний большинство подсудимых не признали вину по предъявленному обвинению, часть фигурантов признали частично, подтвердив свое участие в нацбатальоне "Азов". Кроме того, двое из 24 фигурантов были обменяны и не принимают участия в заседаниях, также суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об изменении всем участникам нацбатальона инкриминируемых им статей УК ДНР на статьи УК РФ.

На скамье подсудимых находятся в том числе восемь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе поварами. Еще одну подсудимую не доставили в суд из-за болезни. Часть фигуранток в марте 2022 года были задержаны военнослужащими ДНР при попытке пересечения блок-поста на юго-западной окраине Мариуполя после ухудшения стратегического положения батальона. Остальные участницы нацбатальона, находившиеся на больничном в период СВО, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении от оккупации территории ДНР.

Также в числе подсудимых участники "Азова", которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали ее для обстрелов, а также стреляли из автомата АК-74М по позициям союзных сил ДНР и РФ. Часть из них готовились к насильственному захвату новых неподконтрольных им территорий ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок, а также оккупированные территории ДНР. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий на блок-посту вблизи металлургического комбината.