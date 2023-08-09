Экс-глава поселка в ХМАО выплатит почти 1 млн рублей, незаконно полученный при увольнении

Средства взыщут в бюджет городского поселения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение взыскать с бывшего главы городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Махини единовременную поощрительную выплату в размере почти 1 млн рублей, полученную в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд Ханты-Мансийского автономного округа поддержал решение Сургутского районного суда о взыскании с бывшего главы городского поселения Лянтор незаконно полученные средства в размере более 860 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в октябре 2022 года экс-глава поселения получил единовременную поощрительную выплату в связи с назначением пенсии за выслугу лет. При этом документ, послуживший основанием для выплаты средств, был принят и опубликован уже после его отставки. В результате прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании денег в бюджет городского поселения.