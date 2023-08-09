9 августа, 12:08,
обновлено 9 августа, 12:18
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ

Последствия обстрела Донецка
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Петровский район города

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Пожилая женщина погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по ул. Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами", - написал мэр. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация