Мэр Донецка сообщил о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Петровский район города

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Пожилая женщина погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по ул. Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами", - написал мэр.