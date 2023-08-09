В Сочи произошла авария на водоводе из-за оползня

Ожидаются перебои с подачей воды

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Прорыв водовода диаметром 800 мм произошел в Адлерском районе Сочи из-за подвижки грунта, идут ремонтные работы, жителей просят запастись водой, так как перебои водоснабжения могут затронуть несколько микрорайонов и продлиться более суток. Об этом сообщается в Telegram-канале водоканала Сочи.

"В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженерными службами водоканала уже выявлены два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи. С целью определения нанесенного ущерба и ликвидации последствий на предприятии создан оперштаб", - говорится в сообщении.

На месте инцидента ведутся подготовительные работы, туда доставляют необходимые для проведения ремонта материалы и технику. Вечером в районе 22:00 мск будет опустошена система и приостановлена работа оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымте, будут отмечаться перебои подачи водоснабжения Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное и жилого комплекса "Министерские озера". Жителей просят сделать запасы воды, также будет организован подвоз автоцистернами.

"Завершить восстановительные работы планируется к обеду 10 августа. Окончательно стабилизировать давление в системе, учитывая сложный горный рельеф местности и активный водоразбор населением, удастся к обеду 11 августа", - добавили в водоканале.