9 августа, 12:28

Суд на Урале прекратил дело в отношении мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z

Ему назначили судебный штраф в размере 7 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка в шапке с символом специальной военной операции, и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Применили меру [уголовно-правового характера в виде] судебного штрафа в размере 7 тыс. рублей. Уголовное дело прекращено", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в апреле 2023 года и попал на видео. Мужчина обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z. По версии следствия, 21 апреля 2023 года подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения. Мужчина обвинялся по пп. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация