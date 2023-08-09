Взрыв в Сергиевом Посаде частично разрушил производственные помещения

Площадь возгорания составила 400 кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. После взрыва в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, частично разрушены производственные помещения, площадь возгорания составила 400 кв. м. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Была разрушена часть производственных помещений и в одном из них были очаги возгорания на общей площади 400 кв. м", - сказал он.

Он также отметил, что в настоящий момент проводятся аварийно-спасательные работы, задействовано 157 единиц личного состава и более 30 единиц техники.

Взрыв произошел утром в среду на складе пиротехники около Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В результате ЧП пострадали 52 человека, шестеро находятся в реанимации. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.