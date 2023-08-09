В Запорожской области сообщили о гибели четырех мирных жителей при обстреле ВСУ

По данным оперативных служб региона, еще трое получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Четыре мирных жителя погибли, трое получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта в Токмакском районе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах области.

"Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения", - сказал представитель оперативных служб. Позднее в оперативных службах уточнили, что число пострадавших возросло до трех.

Село Трудовое подверглось атаке со стороны ВСУ в среду.

В новость были внесены изменения (16:29 мск) - изменено число пострадавших.