9 августа, 12:24,
обновлено 9 августа, 13:29
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о гибели четырех мирных жителей при обстреле ВСУ

По данным оперативных служб региона, еще трое получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Четыре мирных жителя погибли, трое получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта в Токмакском районе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах области.

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"Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения", - сказал представитель оперативных служб. Позднее в оперативных службах уточнили, что число пострадавших возросло до трех.

Село Трудовое подверглось атаке со стороны ВСУ в среду. 

В новость были внесены изменения (16:29 мск) - изменено число пострадавших. 

Теги:
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