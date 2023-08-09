В Норвегии наводнение в результате циклона затопило электростанцию

Все основные магистрали между Осло и Тронхеймом перекрыты

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Уровень воды в норвежской реке Гломма поднялся настолько, что вода проникла в помещения ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло и привела к серьезным повреждениям. Это произошло из-за циклона "Ханс", принесшего необычно большое количество осадков, сообщает телеканал NRK.

"Когда воды так много, в худшем случае мы можем ожидать нечто вроде несущейся по реке приливной волны. Поэтому мы принимаем меры и хотим провести эвакуацию так, чтобы никто не оказался в ловушке, если с реки придет столько воды", - рассказал руководитель оперативных работ Мерете Йертё.

Поскольку плотина обесточена, управлять заслонками дистанционно невозможно. Чтобы открыть одну из них, полиция произведет на плотине управляемый взрыв.

Из прибрежных районов эвакуированы 15-20 домохозяйств. Все основные магистрали между Осло и Тронхеймом перекрыты в связи с наводнением. Также закрыты 77 областных дорог, 19 пострадали от потоков воды.