В Волгограде арестовали подозреваемую в убийстве сына женщину

Женщина на несколько дней заперла 9-месячного ребенка в квартире

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде заключил под стражу на 2 месяца 24-летную женщину, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного ребенка, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Женщина на несколько дней заперла ребенка в квартире. "Постановлением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября", - говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили в Волгограде уголовное дело в отношении 24-летней женщины, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного сына. 3 августа подозреваемая оставила ребенка одного в квартире, заперев входную дверь на ключ, тем самым лишив его жизненно необходимого ухода, а также воды и еды. 7 августа тело ребенка было обнаружено бабушкой.