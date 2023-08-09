В Петербурге арестовали обвиняемого в заказном убийстве гендиректора строительной фирмы

По версии следствия, подсудимый не менее семи раз выстрелил в мужчину из пистолета на стройплощадке, после чего скрылся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 41-летнего жителя Сестрорецка, который обвиняется в заказном убийстве генерального директора строительной фирмы в Приморском районе города в начале июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сухарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму). Срок меры - по 5 октября", - говорится в сообщении.

О задержании предполагаемого убийцы и его 43-летнего сообщника, жителя Выборгского района Ленинградской области, стало известно во вторник. По версии следствия, Сухарев, действуя по заказу неустановленного лица, за денежное вознаграждение смертельно ранил 46-летнего гендиректора одной из городских строительных фирм. Рано утром 5 июня он не менее семи раз выстрелил в мужчину из пистолета на стройплощадке, расположенной на Глухарской улице, после чего скрылся.

Соучастник обвиняемого, по данным следователей, ранее привозил его на автомобиле к месту убийства для подготовки к преступлению. Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, мужчина уже дал признательные показания. С учетом роли в преступлении следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.