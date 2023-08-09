Причиной инцидента на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис" было замыкание

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения не проводили работ на объекте

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Замыкание произошло на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Была произведена эвакуация.

"По уточненным данным, на подстанции произошло замыкание", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ ТАСС добавили, что инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 16а, строение 5. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения работ на объекте не проводили.

По данным из открытых источников, рядом с подстанцией расположен ТЦ "Метрополис".

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион", в трансформаторной подстанции произошло задымление в результате технологического нарушения, но инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей. Пострадавших нет. "Бригада компании <...> оперативно прибыла на место. <...> Производится проветривание помещения для установления причин нарушения. Электроснабжение потребителей осуществляется компанией в штатном режиме", - заключили в компании.