В Туле суд приговорил на сроки до 14 лет мошенников, обманувших более 1 тыс. пайщиков

Причиненный ущерб оценивается в 460 млн рублей

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы признал виновными в мошенничестве семерых жителей региона, которые обманули порядка 1 тыс. пайщиков потребительских кооперативов на сумму 460 млн рублей. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 14 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 7 до 14 лет. Отбывать наказания они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Также суд назначил виновным дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

В январе 2021 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала о задержании членов преступной группы, обманувших более 1 тыс. вкладчиков. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. Суд установил, что соучастники с помощью рекламы и других методов создавали мнимое впечатление о прибыльности кооперативов и привлекали в качестве пайщиков граждан, преимущественно пенсионного возраста. Получаемые в качестве вкладов деньги злоумышленники похищали и расходовали по своему усмотрению. "От действий преступного сообщества пострадали более 1 тыс. граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более 460 млн рублей", - добавили в пресс-службе прокуратуры.