Экс-сотрудника УФСИН по Владимирской области подозревают в разглашении гостайны

Следствие не обнаружило признаки государственной измены и шпионажа в действиях подозреваемого

ТАСС, 9 августа. Бывший сотрудник "Исправительной колонии №7" УФСИН России по Владимирской области подозревается в разглашении государственной тайны, связанной с оперативно-разыскной деятельностью. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Со службы сотрудник уволен", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый разгласил сведения, имеющие гриф "совершенно секретно", о формах и методах оперативно-разыскной деятельности в колонии лицу, которое не имело доступа к такой информации.

В ходе следствия также было установлено, что признаки государственной измены и шпионажа в действиях экс-сотрудника исправительного учреждения отсутствовали