Замену окон в домах у места взрыва в Сергиевом Посаде начнут 10 августа

Взрывная волна выбила стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Работы по замене выбитых окон в домах, расположенных в районе взрыва, который произошел в Сергиевом Посаде, начнут 10 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации городского округа.

"Глава Сергиево-Посадского городского округа проводит оперативное совещание. Максимально быстро оказать всю необходимую помощь нашим жителям, квартиры которых пострадали от взрыва - поручение губернатора под личным контролем главы округа. Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон. Главой поставлена четкая задача, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами", - говорится в публикации.

Отмечается, что на горячую линию поступило около 60 обращений.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. На территории предприятия объявлена эвакуация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.