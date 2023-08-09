В Курчатове за сутки произошло два пожара

Загорелась кровля пятиэтажного жилого дома, ранее пожарные ликвидировали возгорание в соседней многоэтажке

ТАСС, 9 августа. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Курчатове Курской области, ранее в среду пожар произошел в соседней многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли три подразделения, происходит горение на площади 50 кв.м. Несколькими часами ранее огнеборцы ликвидировали возгорание на крыше соседнего дома", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пожар начался на крыше соседнего пятиэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 60 кв. м, в результате возгорания никто не пострадал. Были эвакуированы 13 человек, причины пожара устанавливаются.